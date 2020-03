LEGGI ANCHE

Un incendio, ieri sera intorno alle 22, ha distrutto un, a. L’incendio si è sviluppato proprio all’ingresso del popoloso quartiere di Belvedere, nei pressi della rotatoria autostradale.Le fiamme, spinte anche dalle forti raffiche di vento, hanno avvolto il magazzino, che peraltro si trova proprio davanti ad un edificio in costruzione, destando preoccupazione fra i residenti. Oltre al chiosco, fra le altre cose, anche diverse basi in legno, utilizzate per il trasporto dei prodotti, che hanno alimentato le fiamme. In breve, queste hanno raggiunto diversi metri d’altezza. Allertati i Vigili del Fuoco, sono immediatamente sopraggiunti con due mezzi di soccorso sul luogo, dove hanno provveduto a spegnere l’incendio.Non si tratta dell’unico incendio che, in questi giorni, nonostante la quarantena, si è sviluppato a. In almeno tre occasioni, nell'ultima settimana, gli uomini della Protezione civile sono dovuti intervenire per spegnere incendi che si erano sviluppati sia in zona litoranea che nel quartiere di Serroni. Con quello di ieri sera, l'elenco cresce ulteriormente.