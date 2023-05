Far west a Battipaglia. Ieri sera un clochard, 47enne, è stato aggredito mentre era per strada in via Roma. Il malcapitato, picchiato da un gruppo di stranieri, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine che sono alla ricerca delle telecamere che potrebbero aver ripreso le fasi dell'aggressione.