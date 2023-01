Battipaglia, il Comune mette all'asta le pistole della Polizia municipale

Il comune di Battipaglia vende le armi dei vigili urbani. L'amministrazione ha pubblicato una determina del dirigente della Polizia municipale, che risale a maggio scorso, con cui ha dato via libera all’asta per l’alienazione di quattordici pistole e 350 cartucce 9x21 mm.

Secondo quanto scritto dal comandante dei caschi bianchi, il tenente colonnello Gerardo Iuliano, attualmente la Polizia municipale ha in dotazione ventisei pistole. Prevalentemente Browning, qualche Beretta e una Walther che servivano agli agenti della municipale durante le normali attività istituzionali. Tuttavia, tenendo anche conto delle nuove assunzioni di personale - nel 2022 era prevista l’assunzione di quattro nuovi operatori di Polizia - restano comunque disponibili sedici pistole perfettamente efficienti e tre pistole non più efficienti e, quindi, da avviare alla rottamazione presso il commissariato di Polizia di Battipaglia. Piuttosto che lasciarle nella cassaforte dell’Ufficio di segreteria comando, dove attualmente le armi sono custodite, si è dunque pensato di procedere alla vendita. A tal proposito, gli uffici hanno richiesto un preventivo per quattordici delle sedici pistole, conservandone così due di riserva, a esercizi commerciali specializzati del territorio. È emerso che ognuna delle pistole ha un valore di 55 euro, mentre 25 cartucce hanno un valore di 5 euro.

Sulla scorta di tale valutazione, quindi, si è determinato di indire un’asta pubblica per l’alienazione, in un unico blocco, delle quattordici pistole e delle 350 munizioni, in un unico lotto, per una base d’asta di 840 euro Iva esclusa.