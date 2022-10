Battipaglia, il consigliere Falcone torna in libertà ma non in Consiglio

L’ex presidente del Consiglio comunale di Battipaglia, l’attuale consigliere Franco Falcone, è tornato nuovamente in libertà. Dopo l’arresto dello scorso 16 giugno, infatti, il Tribunale di Salerno ha deciso di accogliere l’istanza presentata dall’imprenditore edile, difeso dagli avvocati Raffaele Francese e Andrea Castaldo, attenuando le misure cautelari a suo carico, ma disponendo l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Tale misura, che non lascia decadere la sospensione disposta dal prefetto di Salerno, Francesco Russo, impedirà comunque all’attuale membro della maggioranza di Cecilia Francese di presenziare in Consiglio comunale. Al suo posto, pertanto, continuerà a rimanere l’attuale consigliere Francesca Napoli.

Intanto, martedì 28 ottobre inizierà il processo a suo carico, relativo alla gestione dei posteggi fuori mercato. L’accusa del pubblico ministero Elena Cosentino, coadiuvata dalle indagini della Guardia di Finanza, riguarda le presunte pressioni denunciate da un mercante ambulante affinché questi lasciasse il posteggio a favore del nipote del Consigliere comunale. Una brutta storia, che ha coinvolto numerosi altri dipendenti comunali, e che si scatenò all’alba del 16 giugno. Da quel momento, e per i successivi 125 giorni, Falcone non ha più potuto mettere piede fuori casa, nonostante le richieste da parte dei suoi legali.