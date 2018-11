Venerdì 2 Novembre 2018, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intercettata dalla polizia a Battipaglia Sylvia Gacka, 52enne residente a Castel San Giorgio, che si era allontanata da casa lo scorso 27 agosto. La donna ieri sera camminava per strada ed è stata fermata dagli agenti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia. Appena ha visto gli agenti la donna stava andando via ma poi i poliziotti l'hanno identificata e hanno scoperto che si trattava di Sylvia Gacka che si era allontanata di casa nei mesi scorsi e i suoi familiari non avevano avuto più sue notizie.