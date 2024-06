Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato per furto di furto Antonio Petrone.

Lo stesso - secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria -, quale dipendente di una ditta di Battipaglia, avrebbe sottratto prodotti in plastica e carta della linea produttiva, che avrebbe ceduto a Luigi Buonaccordo, arrestato per il reato di ricettazione nonché denunciato a piede libero per il medesimo reato il proprietario di un deposito in cui sono stati rinvenuti ulteriori 12 bancali riconducibili alla stessa produzione. Il valore della refurtiva ammonta a 20mila euro.