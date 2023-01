Ecco le strade che domenica restano al buio per quasi otto ore

Domenica, per quasi otto ore, una parte della città resterà senza energia elettrica per consentire i lavori urgenti comunicati da E-Distribuzione al Comune.

A darne notizia è stata la prima cittadina, Cecilia Francese, che con un proprio post ha indicato anche le strade che dovrebbero essere oggetto dell’interruzione elettrica.

«Per permettere la realizzazione di lavori urgenti da parte di E-Distribuzione - ha comunicato il Sindaco di Battipaglia - si comunica che domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 16:30 sarà interrotta l'energia elettrica». Nello specifico, le strade interessate saranno via Castelluccia 15, 99999, da 6 a 8, 14, sn, via Roberto il Guiscardo 13, 16, via Sant'Anna 1, 2, da 6 a 14, viale Della Libertà da 8 a 12, via Roberto il Guiscardo sn, località Sant'Anna sn, via Guaimario sn, viale della Libertà 3.

Immancabili le polemiche della cittadinanza, sia sulla scelta del giorno dell’intervento, sia per altre interruzioni già avvenute nelle settimane precedenti.