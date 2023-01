Battipaglia ed Eboli, prove di ospedale unico della Piana del Sele

I sindaci di Battipaglia ed Eboli, Cecilia Francese e Mario Conte, scrivono al direttore generale dell’Asl di Salerno, Gennaro Sosto, per potenziare gli organici medici e infermieristici degli ospedali delle due città. Le due fasce tricolori, nella missiva sottoscritta, suggeriscono anche di intercettare i fondi necessari a rafforzare le piante organiche dei due presidi ospedalieri, tra quelli messi a disposizione dalla Piano Nazionale di Ripresa e Sviluppo.

Anche per discutere di questo, Francese e Conte hanno congiuntamente richiesto la convocazione di un tavolo istituzionale sul quale avviare finalmente la discussione dell’ospedale unico della Piana del Sele.

In questo modo, auspicano i due primi cittadini, si potrebbero risolvere i cronici problemi di carenza di personale a cui, negli ultimi mesi, i due presidi sono costantemente andati incontro. Situazione che, come ricordato nell’epistole, è stata più volte sottolineata durante gli incontri avuti con l’amministrazione sanitaria.

Anche per questo, in maniera provocatoria, Conte e Francese hanno ricordato che occorre procedere con una distribuzione più sistematica dei fondi a disposizione: «È l’occasione per evidenziare come l’Ospedale di Salerno non possa assorbire tutte le risorse - spiegano - riducendo di fatto l’azione dei nosocomi locali, realtà invece importanti perché riferimento di territori vasti e di decine di migliaia di cittadini».