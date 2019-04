Mercoledì 24 Aprile 2019, 12:02

Una donna è stata malmenata, nei giorni scorsi, durante il mercato settimanale di Battipaglia. Un video, che in queste ore è stato diffuso sui social network, sta facendo il giro del web per la crudezza delle immagini. Dalle immagini, infatti, è possibile vedere la donna mentre scarta alcuni abiti su una bancarella. Non è chiaro per quale ragione, ma improvvisamente il commerciante scaraventa la donna in terra. Ne nasce una vera e propria rissa: la donna, armata di ombrelli, si lancia contro l’uomo. Questi riesce a respingerla. All’ennesima sortita della donna, il commerciante ​scaraventa nuovamente la donna a terraSui social è già nato un dibattito, con relative condanne a scapito del commerciante e dei presenti. Secondo molti, infatti, chi ha assistito alla scena non sarebbe intervenuto per evitare che la donna non fosse spinta ulteriormente.