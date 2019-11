© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfiorata la tragedia questa mattina a Battipaglia durante una partita allo stadio. Un fulmine mentre la pioggia era battente è caduto in campo e tre ragazzini sono svenuti. La partita è stata sospesa immediatamente per soccorrere i minorenni. Due ragazzi sono stati soccorsi dai familiari mentre è stato allertato il 118 e sono stati trasportati immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Spèranza. I ragazzini sono stati sottoposti a una serie di accertamenti clinici e fortunatamente le loro condizioni di salute non sono preoccupanti.