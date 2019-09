Lunedì 30 Settembre 2019, 10:53

BATTIPAGLIA - Per la terza volta, nel giro di tre settimana, si solleva il fumo dalla Mgm di Battipaglia, l'azienda di pneumatici usurati finita in fiamme lo scorso 12 settembre. Questa mattina, intorno alle 8:30, i cittadini che transitavano sulla zona industriale di Battipaglia hanno assistito ad una nuova colonna di fumo che si sollevava dal sito. Una scena che si era già palesata pochi giorni fa, quando il fumo si era sollevato proprio nei pressi dell'uscita delle scuole. Al fumo, poi, si è accompagnato anche l'odore di gomma bruciata. Una caratteristica, quella di continuare a bruciare a lungo anche con scarsa presenza di ossigeno, tipica della gomma vulcanizzata. Per questo, i cittadini chiedono un intervento radicale che risolva l'emergenza.