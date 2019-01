CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 15:00

Hanno sventrato un muro per rubare una cassaforte contenente denaro e gioielli, poi si sono barricati in casa temendo l'arrivo dei proprietari. Furto choc in centro, nell'abitazione di Tonino Sacco, cognato di Domenico Volpe, sindaco di Bellizzi.Sacco si era allontanato da casa per circa mezz'ora, e al suo rientro ha trovato le porte di casa bloccate. I malviventi, per guadagnare tempo, appena entrati hanno bloccato le serrature e dietro le porte di ingresso posizionato i mobili in modo che nessuno potesse entrare, come poi è accaduto. Il furto è stato messo a segno con molta abilità almeno da tre, quattro persone che hanno sventrato il muro e si sono impossessate della cassaforte con denaro, gioielli e carte di credito. I banditi sono fuggiti con la cassaforte e forse hanno raggiunto l'autostrada del Mediterraneo dove c'era un complice in auto ad attenderli.La corsia sud dell'autostrada del Mediterraneo è a pochissimi metri dall'abitazione nel mirino dei ladri e questo modus operandi è simile a quello di un altro furto messo a segno, qualche settimana fa, allo store di articoli sportivi Decathlon quando i ladri rubarono un gruppo di biciclette, per l'ammontare di 16.000 euro e la refurtiva fu trovata in un furgone in sosta sull'autostrada del Mediterraneo tra Montecorvino Pugliano e Rovella.