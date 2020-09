Blitz delle forze dell'ordine a Battipaglia per fermare le gare con gli scooter. I carabinieri della Sezione Radiomobile coordinati dal tenente Graziano Maddalena, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato, diretto dal vicequestore Lorena Cicciotti, e della polizia municipale di Battipaglia, guidati dal Tenente Colonnello Gerardo Iuliano, hanno eseguito un una serie di controlli stradali in via Ionio per fermare i ragazzi che gareggiano con gli scooter. Durante i controlli sono stati fermati 40 motocicli e 48 giovani. Sono stati elevati 9 verbali per violazioni varie al Codice della Strada, di cui uno per guida senza patente, due per modifiche alle caratteristiche tecniche/costruttive dei mezzi per potenziare il motore e due per mancata copertura assicurativa e sono stati sequestrati tre motocicli.

Ultimo aggiornamento: 19:18

