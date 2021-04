Battipaglia, hashish nascosta nell'uovo di Pasqua: pusher arrestato

Pusher arrestato dalla polizia a Battipaglia. Il malvivente era in possesso di duecento grammi di hashish in parte nascosti in un uovo di Pasqua.

Gli stupefacenti sono stati sequestrati dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, mentre il malvivente dopo l'arresto è stato condotto al commissariato di via Rosa Jemma per gli accertamenti di routine in attesa della convalida del provvedimento restrittivo.