Proprio in queste ore, un vasto rogo sta interessando le campagne fra Battipaglia ed Eboli. Una imponente colonna di fumo, nell'area agricola fra le due popolose cittadine del salernitano, si sta sollevando verso il cielo richiamando l'attenzione dei residenti che hanno già lanciato l'allarme. Secondo alcuni testimoni, si tratterebbe di un incendio che riguarderebbe i teloni in plastica delle serre utilizzati in zona per le coltivazioni. A questo, sarebbe dovuto pertanto il colore nero della colonna di fumo. Negli ultimi giorni, comunque, sono stati almeno quattro gli incendi che hanno riguardato la zona, con il ripetuto intervento delle squadre antincendio.