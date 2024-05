Battipaglia, Via Tusciano 12. Ore 13:45 i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un incendio in appartamento al 3º piano per cause da accertare. Sul posto sono giunte le squadre di Eboli con Autopompa e Autoscala. Evacuati temporaneamente gli appartamenti adiacenti per sicurezza.

Purtroppo nel rogo ha perso la vita il cane del proprietario che era all'interno dell'abitazione.