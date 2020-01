LEGGI ANCHE

Fiamme alla New Rigeneral Plast a. Il fuoco ha divorato i cumuli di rifiuti bruciati durante il disastroso incendio dello scorso 3 agosto quando andarono in fumo molte tonnellate di rifiuti e lainvase Battipaglia.Ieri pomeriggio un nuovo incendio si è verificato alla New Rigeneral Plast e una nube di fumo ha invaso la zona industriale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e gli agenti della polizia municpale che hanno avviato le indagini.