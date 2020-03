© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neanche laferma la scia di sangue sulle strade. Questa mattina, nella centralissima via Roma a Battipaglia , una persona è stata investita da un'automobile. Sul posto sono immediatamente sopraggiunte le automobili della Polizia di Stato e della Polizia Locale.La persona investita, invece, è stata soccorsa dai sanitari per essere poi trasportata presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove sarebbe adesso in prognosi riservata. Per quanto riguarda il guidatore, dalle prime informazioni sembrerebbe essere fuggito dal luogo dell'impatto. La dinamica, comunque, è per adesso ancora poco chiara.