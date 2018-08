Giovedì 30 Agosto 2018, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BATTIPAGLIA - Investito da un’automobile pirata e lasciato sul ciglio della strada. È quanto capitato ad un ciclista questa mattina, intorno alle 8:30, sulla strada statale 19 che collega Battipaglia ed Eboli.D. F., queste le iniziali dello sfortunato ciclista poco più che ventenne, fortunatamente si è rialzato praticamente illeso. La paura per la sua sorte, tuttavia, è stata grande. Per rendersene conto è sufficiente guardare le condizioni della bicicletta su cui viaggiava, che praticamente è inservibile. Più grande ancora, tuttavia, è stato lo sdegno verso l’automobilista. Come testimoniato da alcuni presenti, fermatisi per prestare soccorso a D., l’automobile pirata sarebbe fuggita senza allertare le forze dell’ordine e, cosa ancora più importante, i soccorsi.Sulla vicenda, fra l’altro, è intervenuto anche lo stesso ciclista investito. Secondo la sua testimonianza, si è salvato solo grazie al caschetto che indossava. Durante la rovinosa caduta, infatti, più volte avrebbe picchiato violentemente il capo. Fortunatamente, l’elmetto ha resistito agli urti. Anche per questo, D. ha consigliato l’uso del casco anche in bicicletta.