CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 9 Settembre 2019, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

inviato a BattipagliaUna giornata dai grandi numeri. Fatta di uomini esperti e di un'organizzazione capillare. Prevista da mesi, rinviata nel cuore dell'estate per non dividere in due l'Italia delle vacanze. Dall'alba di ieri infatti, chiuse autostrade e linee ferroviarie. Stop a bus e vetture. Da Nord a Sud percorsi alternativi, difficoltosi e improbabili anche per gli stessi cittadini di Battipaglia e per i residenti del Salernitano.Operazione bomba day, la prima in Italia: neutralizzare senza rimuovere l'ordigno sganciato da un aereo inglese nel 1943, pesante 124 chilogrammi e caricato con 30 chili di acidi e polvere nera. Una minaccia rimasta nascosta per 76 anni sotto strade e palazzi; ferrovia e cantieri edili; scuole e oltre 36mila abitanti. Una giornata cominciata all'alba di ieri in maniera concitata ma ordinata. Fino al primo pomeriggio, quando un'anziana non ce l'ha fatta. Già gravemente malata, è morta nella palestra della scuola Penna alla periferia di Battipaglia.