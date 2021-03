Battipaglia, picchia la madre e aggredisce i poliziotti intervenuti: arrestato

Un 37enne è stato arrestato a Battipagliaper maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una pattuglia del Commissariato di Battipaglia è intervenuta per una lite in famiglia, ieri pomeriggio, in via Olevano. Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che L.S., al culmine di una lite con la propria madre, l'aveva schiaffeggiata al volto.

Il 37enne ha reagito con violenza alla vista degli agenti, aggredendoli, ma è stato bloccato e accompagnato in Commissariato. Uno dei poliziotti ha riportato delle lievi contusioni a seguito del tentativo di aggressione. Indagando sulla vicenda, gli agenti hanno scoperto una storia familiare di violenza da parte del figlio nei confronti della madre, anche con abuso di alcool da parte dello stesso. Il 37enne è stato portato nel carcere di Salerno, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

