Maltempo e disagi a causa delle intense piogge

Proseguono i disagi dei battipagliesi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A cominciare dalla pubblica illuminazione, già di per sé scarna nell’attesa inizino i lavori di riqualificazione e potenziamento, che ieri sera si sono improvvisamente spenti. I problemi principali hanno riguardato alcune zone periferiche, come Santa Lucia.

Situazione peggiorata in alcune zone della città a causa della sospensione di distribuzione dell’energia elettrica, già preventivata nei giorni passati, per consentire lavori di manutenzione straordinaria delle linee elettriche.

Le condizioni meteorologiche, inoltre, hanno provocato anche alcuni problemi anche alla circolazione. La caduta di alcuni alberi ha richiesto l’intervento da parte della Protezione civile: è accaduto sempre in zona periferica, tra via Noschese e via Spineta, dove è stato necessario interrompere la circolazione. In questo caso, fortunatamente, non ci sono stati danni a cose o persone, ma i Vigili del Fuoco hanno impiegato un po’ di tempo per rimuovere il fusto dalla strada. Gli uomini del nucleo locale di Protezione civile, anche in collaborazione coi colleghi di Eboli, hanno poi presidiato gli attraversamenti fluviali onde verificare l’eventuale straripamento dei corsi d’acqua.

Altri disagi, poi, si sono verificati sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, dove la circolazione è stata sospesa proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il problema riguarda, specificatamente, il tratto Romagnano-Buccino, dove la pioggia degli ultimi giorni ha provocato un piccolo smottamento. Per garantire i collegamenti, comunque, è stato attivato un servizio sostitutivo.