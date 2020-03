Maltratta moglie e figli per tre anni, viene denunciato dai carabinieri e allontanato da casa. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito a Pontecagnano Faiano dai militari della locale stazione coordinati dal comandante della compagnia di Battipaglia, il tenente Graziano Maddalena, che hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un pregiudicato del luogo poichè resosi responsabile da agosto 2016 e fino al novembre 2019 del reato di maltrattamenti in danno della moglie con ulteriore prescrizione per l’indagato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai prossimi congiunti.

