Maxi assembramenti dinanzi i bar di Battipaglia. Centinaia di giovani ieri sera si sono radunati dinanzi i bar a sorseggiare aperitvi senza utilizzare le mascherine e in barba a tutti i decreti vigenti per evitare il contagio dal corononavirus. Dinanzi un noto locale pubblico, ad intrattenersi con gli amici, c'era anche un consigliere comunale di Battipaglia. Molti cittadini indignati che hanno notato i numerosi assembramenti hanno allertato le forze dell'ordine e sono scattate le indagini per i successivi provvedimenti. Potrebbero scattare una raffica di multe come è accaduto nei giorni scorsi a Montecorvino Rovella dove 150 persone hanno partecipato ad un corteo funebre e poi sono state multate dai carabinieri. Ieri sera a Battipaglia molti giovani dinanzi i bar sorseggiavano cocktail senza poi indossare le mascherine e non rispettando la distanza dalle altre persone come prevedono invece i decreti per evitare il contagio dal Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA