Battipaglia, le uniformi storiche della polizia di Stato in mostra al Comune

Le Uniformi Storiche della polizia di Stato in mostra a Battipaglia , “Un viaggio tra storia e memoria” dedicato agli oltre 2.550 poliziotti che hanno sacrificato la propria vita in difesa dei valori della legalità e della giustizia e, in particolare, agli agenti Antonio Bandiera e Mario De Marco e al Caporale dell’Esercito Antonio Palumbo, vittime dell’agguato delle Brigate Rosse avvenuto a Salerno il 26 agosto del 1982.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 20 aprile scorso, presso il Comune di Battipaglia, alla presenza del prefetto di Salerno Francesco Russo, del questore Giancarlo Conticchio, della sindaca d Cecilia Francesce, del presidente provinciale dell’A.N.P.S. cavaliere ufficiale Gianpietro Morrone e dei presidenti dell’A.N.P.S. di Campagna e del Gruppo territoriale di Battipaglia cavaliere Vito Maglio e sostituto commissario a riposo Giovanni Di Meo, nonché dei familiari delle Vittime e di tante autorità e cittadini.

L’esposizione di divise storiche, collezione privata del cavaliere Vito Maglio, realizzata in collaborazione con la Questura di Salerno e il Comune di Battipaglia, con la fattura e sartorialità delle particolari uniformi, ripercorre la storia che ha segnato la democrazia del nostro Paese grazie agli uomini che le hanno indossate.

L’evento ha visto, inoltre, la presenza eccezionale dei poliziotti a cavallo che con la loro cavalcata regale hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione, riscuotendo l’ammirazione della cittadinanza e l’entusiasmo dei bambini

La mostra sarà visitabile dal 20 al 27 aprile 2023