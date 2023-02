Battipaglia, movida notturna: a caccia di locali fracassoni

Battipaglia va a caccia degli esercizi commerciali fracassoni. L’amministrazione comunale ha infatti dato mandato all’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Salerno, di effettuare delle misurazioni fonometriche presso attività di somministrazione alimenti e bevande/esercizi commerciali/attività produttive e sulle attività che effettuano manifestazioni temporanee di intrattenimento a carattere musicale.

Un’esigenza nata dalle lamentele che, a quanto pare, sono giunte copiose all’Amministrazione: «A seguito delle numerose segnalazioni relative alle emissioni sonore degli impianti posti al servizio di attività di somministrazione alimenti e bevande/esercizi commeciali/attività produttive, nonché per la necessità di fornire idoneo supporto specialistico alla routinaria attività di controllo sulle attività che effettuano manifestazioni temporanee di intrattenimento a carattere musicale - si legge nella determina di affidamento - l’Ufficio Ambiente inoltrava formale richiesta di preventivo per l’acquisizione di 20 interventi di controllo strumentale delle emissioni acustiche all’Arpac». Alla richiesta, l’Agenzia regionale rispondeva con un preventivo di spesa di 235,98 euro comprensivo di Iva, da maggiorare del 60% nel caso in cui la misurazione dovesse essere effettuata dalle 20 alle 8.

In totale, quindi, il Comune ha contato di spendere 5.808 euro comprensivo di Iva per verificare eventuali superamenti dei livelli accettabili di frastuono. Le attività commerciali, adesso, sono avvisate.