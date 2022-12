Battipaglia, nuovi lavori di rifacimento del manto stradale

BATTIPAGLIA. Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Battipaglia e, anzi, si ampliano ulteriormente. Precisamente al centro cittadino, dove già erano previsti lavori di rifacimento del manto stradale.

Lo scorso 4 novembre, infatti, Enel distribuzione spa ha chiesto l’autorizzazione a eseguire i lavori di ripristino a seguito dei lavori di scavo che erano stati eseguiti in via Roma, nel tratto tra via Trento e via Trieste, via Trieste stessa, via Udine, via Istria, via De Nicola, via Pastore, via Turati e via Giacumbi.

Il Comune, tuttavia, ha ritenuto che ci fossero anche altre strade meritevoli di lavori di rifacimento, come il tratto tra via Trieste e via Mazzini, via II giugno e via I maggio. Per questo ha ritenuto di ampliare l’intervento anche a queste strade, sfruttando l’affidamento già effettuato alla Inca spa di Battipaglia.

Questa, invitata a presentare un’offerta economica, lo scorso 9 novembre ha presentato un preventivo di spesa di 24.374,91 euro oltre Iva, con un ribasso del 30%. A conti fatti, pertanto, il Comune dovrà spendere in totale 29.737,39 euro per rendere più sicure le strade che presentano il manto stradale ammalorato.

In queste settimane, infatti, il Comune ha provveduto a realizzare diversi lavori di rifacimento della sede stradale. L’obiettivo dell’Amministrazione, come spiegato dal sindaco Cecilia Francese, è quello di allargare ulteriormente l’intervento ad altre strade che pure necessitano di essere rifatte per garantire maggiore sicurezza alla popolazione.