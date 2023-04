Battipaglia, nuovo look per via Mazzini con più alberi

Via Mazzini, la strada principale di Battipaglia, si prepara ad avere un nuovo volto. Mentre i mezzi comunali sono all’opera per asfaltare le strade del centro cittadino, dove il prossimo 10 maggio transiterà la carovana del Giro d’Italia, l’amministrazione comunale ha dato mandato per la piantumazione di nuovi alberi.

Da tempo, come rilevato dagli stessi tecnici comunali, il corso centrale della città di Battipaglia è rimasto orfano di alcuni degli alberi che adornano i marciapiedi. Per rimpinguare i filari, che presentano buchi qua e là, è stata quindi interpellata la società Vivai Campanale srl di Battipaglia, a cui è stato chiesto di redigere un preventivo di spesa per la fornitura e messa in opera di dieci Ceratonia siliqua (carrubo), tre Ligustrum japonicum e due Corbezzoli alberetto.

Per l’intervento, che riguarderà oltre via Mazzini anche via Belvedere, è stata stimata una spesa di 3.300 euro. A fronte della spesa esigua, quindi, gli uffici comunali hanno dato mandato alla società di procedere con la fornitura del servizio.

Da qualche tempo, dopo incessanti polemiche sulla cura del verde pubblico, l’Amministrazione si è impegnata a ripristinare le alberature divelte a causa di deperimento o di sinistri. Episodi sempre più frequenti, che hanno condotto alla riduzione del numero di alberi presenti e a un progressivo ingrigimento della città. Tra le polemiche della cittadinanza, diverse associazioni si sono mosse per trovare rimedio alla situazione e, negli ultimi mesi, anche il Comune si è accodato. Sempre più di frequente, infatti, si sta procedendo con la piantumazione di nuovi alberi, nella speranza che possano crescere rigogliosi e mettere a tacere le polemiche.