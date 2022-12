Battipaglia, orti sociali: l'anno si chiude con la raccolta di beneficenza

Prosegue il percorso degli orti sociali di Battipaglia, realizzati da Legambiente sui terreni confiscati alla criminalità organizzata in via Parmenide, nel quartiere Taverna delle Rose. Ieri mattina, a celebrare le festività natalizie, circa quaranta affidatari dei terreni si sono incontrati per scambiarsi gli auguri e fare il punto della situazione.

Gli “ortolani” oltre al brindisi augurale, hanno anche approfittato per dare vita a una piccola raccolta di beneficenza. Al termine del brindisi, infatti, sono state raccolte alcune derrate alimentari che sono poi state consegnate alla mensa dei poveri rappresentata da don Ezio Miceli che li destinerà alle famiglie più bisognose.

Gli orti sociali di Battipaglia sono nati nel 2015, quando l’allora amministrazione commissariale, presieduta dal viceprefetto Gerlando Iorio, avviò una stagione di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I terreni di via Parmenide, in particolare, videro anche la realizzazione dell’attuale istituto professionale Ferrari. Nel corso degli anni, invece, gli orti sono diventati una consuetudine della popolazione più adulta, che ha potuto così dedicarsi all’attività agricola a pochi passi da casa, ritrovando anche la socialità perduta all’indomani della conclusione delle proprie attività lavorative.