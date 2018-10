Sabato 20 Ottobre 2018, 18:41

Scene da far west questo pomeriggio a Battipaglia al campo sportivo della Spes dove si stava svolgendo la partita tra la Scuola Calcio Spes e San Sebastiano Mazzeo, squadra di San Sebastiano al Vesuvio under 17. All'improvviso, mentre in campo c'era un diverbio tra i giocatori, il padre di un calciatore della squadra di San Sebastiano al Vesuvio che era sugli spalti ha estratto una pistola e si è avvicinato al genitore di un giocatore della Spes. La scena è stata notata da molti spettaori che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipiati carabinieri e polizia ma il genitore con la pistola si era già allontanato.