Battipaglia, scompare il parco di Belvedere

Un nuovo scontro si profila all’orizzonte tra l’amministrazione comunale, guidata dalla prima cittadina Cecilia Francese e il gruppo di Civica Mente, capitanata dal consigliere Maurizio Mirra. Dopo la questione del cimitero cittadino, questa volta a far discutere è la vicenda della villa comunale di Belvedere, prevista nei pressi del Pala Puglisi sin dal 2004, ma che apparentemente è scomparsa dai radar del nuovo piano urbanistico comunale.

Un’ipotesi che il sindaco di Battipaglia ha già fermamente smentito, parlando di «false informazioni» e assicurando che a Belvedere sarà realizzato un parco con una superficie di circa 60 mila metri quadrati. Numeri importanti che il gruppo di Civica Mente ha voluto confrontare con quanto riportato nel piano urbanistico recentemente approvato. Stando a questo, tuttavia, non vi sarebbe rispondenza: il comparto edificatorio PalaPuglisi, al quale fa riferimento la prima cittadina, prevede una superficie di 21.252 metri quadrati: 8.177 saranno destinati a servizi pubblici, 9.571 sono edificabili, di cui 5.743 metri quadrati a scopo residenziale, 2.527 metri quadrati saranno parcheggi e solo 5.650 metri quadrati saranno attrezzati a verde pubblico. Meno di un decimo rispetto a quanto dichiarato dall’amministrazione: «Per essere chiari - spiegano quelli di Civica Mente - meno della superficie di un campo di calcio». Per questo, la vicenda continua a far discutere e presto potrebbe sbarcare anche in Consiglio comunale.