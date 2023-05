Battipaglia, il pedofilo che stuprò l'undicenne chiede l'abbreviato: avrà sconto di pena

Violenza sessuale, rapina e detenzione di materiale pedopornografico. Chiede lo sconto C. P., il 38enne ebolitano – sedicente fotografo di nudo artistico – che il 4 luglio scorso, in via Brodolini, nel cuore della zona industriale di Battipaglia, stuprò una ragazzina battipagliese di appena 11 anni adescata su Instagram. L’uomo, assistito dall’avvocato Costantino Cardiello, ha formalizzato ieri davanti al gup la richiesta di rito abbreviato che dà diritto allo sconto di un terzo della pena.

L’episodio, che ha fatto finire il falso fotografo dietro le sbarre del carcere di Vallo della Lucania, risale al luglio scorso. La minorenne e l’uomo si sarebbero scambiati messaggi tramite i social fino a poco prima dell'incontro conclusosi poi con un rapporto sessuale completo svoltosi, tra l'altro, nella zona in cui la ragazzina risiede. L'uomo ha adescato la minorenne online promettendole un book fotografico gratis e la ragazzina avrebbe accettato di incontrarlo non immaginando poi il triste epilogo della vicenda. Nel computer e su altri dispositivi elettronici in uso al 38enne, sequestrati dagli investigatori, ci sono numerosi file pornografici e pedo pornografici acquisiti dagli investigatori. In sede di udienza preliminare la piccola e i genitori, difesi dagli avvocati Filomena e Maria Leccese, potranno costituirsi parte civile.