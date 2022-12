Battipaglia, dal piano urbanistico comunale mancano 71 ettari di terreni

Prosegue lo scontro sul nuovo Piano urbanistico comunale, recentemente adottato dall’amministrazione guidata da Cecilia Francese. Sia sul piano politico, che su quello giudiziario. Mentre infatti fioccano i ricorsi al Tribunale amministrativo, l’Amministrazione deve ancora una volta difendersi dai colpi inferti dalle opposizioni. A cominciare da quella più agguerrita sul tema, Civica Mente.

Il gruppo rappresentato dal consigliere comunale Maurizio Mirra, infatti, ha lungamente analizzato il documento adottato dalla Giunta. Un lavoro fatto anche in collaborazione con i cittadini che hanno preso parte a una serie di incontri nei quartieri. Ciò che è emerso, secondo le parole del gruppo, è «l’ennesima occasione mancata per la città».

Diversi sono i punti messi in evidenza dai membri di Civicamente, a cominciare dal segretario del movimento politico: «Il Puc è lo strumento di governo del territorio: incide sull’ambiente, sui beni culturali, incide sugli aspetti sociali e di aggregazione, ma soprattutto sulla vita quotidiana dei cittadini. Il modo in cui il Puc non è stato presentato alla cittadinanza è vergognoso - attacca Valerio Giampaola - Non si può parlare di Piano urbanistico nelle stanze del consiglio comunale poche manciate di volte, oppure in una conferenza stampa successiva a quella delle associazioni del territorio, e senza andare nei quartieri, tra i cittadini».

Al tema delle modalità di presentazione del Piano, poi, si affiancano fatti più concreti ancora. È il caso degli «errori di graficismo» riscontrati nell’analisi della cartografia utilizzata: «Tali errori non derivano da un (probabile) errore sistematico dall’utilizzo di una cartografia di base datata, poiché in alcuni casi, mentre compaiono ancora fabbricati e manufatti demoliti da decenni, contemporaneamente compaiono fabbricati ultimati di recente - spiega Aniello Boccia, laureando in Pianificazione del Territorio al Politecnico di Milano - Non si comprende il criterio adottato per l’adeguamento cartografico. Questi errori, risolvibili facilmente, hanno sicuramente potuto indurre i progettisti in errore sulle scelte progettuali ed hanno alterato anche qualsiasi (efficace) misurazione del carico urbanistico delle aree oggetto di intervento». Proprio a causa di questi errori, però, sono scomparsi 71 ettari di città, pari a 710 mila metri quadrati, che Civica Mente non esita a definire il “Rettangolo delle Bermuda”. A questo, poi, si aggiunge il complesso sistema di immobili, tra casali, masserie, ville e beni storici di epoca romana, che secondo l’architetto Giovanni Montella, non sono stati presi in considerazione per una valorizzazione.

C’è poi la questione della villa comunale di Belvedere. Un parco urbano previsto sin dal 2004, che però sembra essere scomparso: «Ennesima occasione mancata per Belvedere, tra i quartieri più popolosi della città, cresciuto rapidamente senza adeguati servizi. Unico quartiere non allacciato al depuratore e isolato dall’uscita autostradale, costipato fra statale 18 e autostrada - spiega Fortunato Ricco, in rappresentanza del comitato Prima Battipaglia - Il Piano urbanistico della cosiddetta rigenerazione urbana prevede la costruzione di oltre 500 alloggi, centinaia di migliaia di metri cubi di cemento, senza adeguare i servizi anzi cancellando la villa comunale prevista con variante urbanistica approvata con delibera n. 125 del 22.11.2004 dal Consiglio Comunale di Battipaglia».