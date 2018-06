Mercoledì 6 Giugno 2018, 23:44 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 23:44

Ha aggredito il figlio di appena 14 mesi e l'ex convivente ed è stato arrestato dalla polizia. Scene da far west ieri pomeriggio al Residence Santese di Battipaglia dove un uomo, 25enne pregiudicato battipagliese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, ingiurie e resistenza a pubblico ufficiale. L'aggressore si è scagliato contro l'ex convivente il figlio e i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia. La donna e il bambino sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Speranza dove i sanitari gli hanno medicato le ferite guaribili in pochi giorni.