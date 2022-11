Pronto il progetto della pubblica illuminazione: investimento da 2,7 milioni

Battipaglia, presto, potrebbe essere vista sotto una nuova luce. Quella dell’impianto di pubblica illuminazione che, al più presto, dovrebbe essere realizzato dopo l’approvazione del progetto presentato dallo studio GMS di Milano, usufruendo di 2,7 milioni di fondi provenienti dai cosiddetti PICS.

Il piano è articolato e prevede di incrementare gli attuali 4.900 complessi di illuminazione a 5.008 complessi totali. Un aumento apparentemente ridotto, ma che potrebbe realmente cambiare la qualità della vita dei battipagliesi: dalle attuali lampade a mercurio e a sodio ad alta pressione si passerebbe, infatti, alle più performanti lampade a LED.

Queste, oltre a ridurre i consumi, che passerebbero dai 1.213 kWh/a per le lampade a mercurio e 772 kWh/a per quelle al sodio ad alta pressione a soli 353 kWh/a per quelle a LED, offrono anche una intensità luminosa decisamente superiore. Se le lampade a mercurio offrono 31 lm/W e quelle al sodio ad alta pressione 69 lm/W, quelle a LED riesco a produrre una intensità di ben 124 lm/W.

Tutto questo si traduce anche in risparmio economico che, complessivamente, viene stimato nel 71% degli attuali costi. Oltre ai consumi ridotti, infatti, le lampade a LED, con le loro 50 mila ore di funzionamento, hanno una durata che è superiore di più di tre volte rispetto alla concorrenza. Una manna dal cielo per una città che, fino a oggi, ha riscontrato non poche difficoltà nella manutenzione degli impianti di illuminazione per la mancanza di personale specializzato.

Anche per questo, oltre alle lampade, si procederà alla sistemazione dei quadri elettrici di comando che, nonostante l’aumento di complessi di illuminazione, passeranno dagli attuali 124 ai futuri 116. Di questi, 18 saranno oggetto di manutenzione, 89 saranno completamente sostituiti, 9 saranno dismessi per accorpamento e uno sarà oggetto di installazione ex novo. In più, si interverrà su 932 sostegni: 706 di questi saranno sostituiti poiché vetusti e pericolosi, 75 saranno verniciati nuovamente poiché ammalorati e 151 saranno installati ex novo. In ultimo, non meno importante, si provvederà a intervenire anche su 18.745 metri di linea elettrica. Il che significa che saranno sostituiti 8.637 metri e installati 4.487 metri di linea aerea, mentre saranno sostituiti 5.474 metri e installati 149 metri di linea interrata in cavidotto.

La domanda, a questo punto, è quando. Entro il prossimo 23 novembre dovranno pervenire le offerte alla Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini da parte delle ditte interessate alla realizzazione dell’impianto. Il completamento dei lavori, invece, è previsto entro la fine del 2023: «È un problema molto sentito quello della pubblica illuminazione e con questo investimento - ha detto il sindaco Cecilia Francese - riusciremo a risolverlo una volta per tutte. Entro la fine del 2023 avremo una luce nuova su Battipaglia».