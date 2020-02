Ha nascosto ottanta grammi di hashish in camera da letto ed è stato arrestato dalla polizia. L'operazione antidroga è stata messa a segno questa mattina dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno tratto in arresto un pusher 36enne battipagliese per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno rinvenuto l'hashish e 585 euro, provento della vendita degli stupefacenti, nei cassetti dei mobili della camera da letto del pregiudicato. Gli stupefacenti e il denaro sono stati sequestrati. © RIPRODUZIONE RISERVATA