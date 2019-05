CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 18:30

Inviata a Battipaglia«Rispettate il dolore. Non ho nulla da dire. Ora esco da una giornata di lezione pesante. Devo andare dalla preside». È una delle insegnanti di Fabio (nome di fantasia, ndr) il bimbo di dieci anni che lunedì mattina si è lanciato dalla finestra della sua casa a Torre dei Mussi. Sono le 13 e 30 di una «strana» giornata dove di tanto in tanto il sole fa capolino tra le nuvole accompagnate nel loro girovagare da un velato soffio di vento. È una giornata pesante davanti la scuola Salvemini di via Ravenna dove il piccolo va a scuola. Alcune mamme si intrattengono a chiacchierare tra di loro. Tutte sanno ciò che è accaduto ma nessuna si esprime. Il bidello all'ingresso dice ad una di loro che la «maestra» - quella indicata da Fabio nel suo biglietto di addio - oggi non è andata a scuola. Ma un'altra mamma si ferma e sussurra: «Non è vero, l'ho vista». L'hanno vista tutti. Tutti sanno chi è quella maestra che «non piace» al bimbo il quale, pur di non vederla, l'altra mattina ha deciso di togliersi la vita: «Mi dispiace - ha scritto nel biglietto dopo aver fatto il cognome dell'insegnante e spiegato le sue ragioni - quando leggerete io sarà già morto». Per fortuna non è andata così. È in prognosi riservata e in coma farmacologico ma non è in fin di vita.