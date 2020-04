Follia a Battipaglia dove un gruppo di persone, nel quartiere Taverna delle Rose, è stato coinvolto in una rissa i cui motivi sono al momento sconosciuti. Una delle persone coinvolte ha addirittura tentato di investire gli altri con la propria automobile, finendo per schiantarsi contro un altro mezzo in sosta. Qualcuno è anche riuscito a immortalare la rissa in un video, che è subito rimbalzato nelle chat e sui social.

