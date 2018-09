Sabato 1 Settembre 2018, 10:36

BATTUPAGLIA - Nella prima mattinata di oggi, alcuni residenti a Battipaglia sono stati svegliati da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da sconosciuti. È la denuncia che nella mattinata hanno fatto gli stessi abitanti della città in provincia di Salerno, spaventati dai suoi secchi provenienti dalle campagne.Gli spari, infatti, sono stati avvertiti dagli abitanti di via Verdesca, un’area rurale della città di Battipaglia. Qualcuno, visto l’approssimarsi dell’apertura della stagione di caccia, ha supposto la presenza proprio dei cacciatori. In effetti, leggendo il calendario venatorio della Regione Campania risulta che il 1° settembre 2018 è una giornata caccia in preapertura. Oltre ad oggi, anche i prossimi 5 e 9 settembre sarà possibile cacciare merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, cornacchia nera e colombaccio. Dal 16 settembre, poi, e fino al 31 gennaio 2019, secondo varie indicazioni di specie, sarà effettivamente aperta la stagione di caccia.