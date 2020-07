Notte di follia a Battipaglia. Un ladro ha rubato un furgone, poi ha tamponato nove auto e l'urto ha provocato un disastroso incendio. Il malvivente appena è divampato l'incendio è fuggito via ed è svanito nel nulla. A spegnere il rogo sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Eboli che hanno evtato che le fiamme bruciassero altri veicoli oltre il furgone e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno avviatoleindagini per rintracciare il ladro che ha seminato il panico per strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA