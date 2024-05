Una casa hard è stata sequestrata a Battipaglia dalla polizia.

I poliziotti hanno fatto irruzione in un appartamento in un palazzo del centro poco distante dal Municipio ed hanno sorpreso due donne cinesi in compagnia di un cliente.

L'appartamento è stato posto sotto sequestro e le due straniere sono state deferite. Nei giorni scorsi sempre a Battipaglia la polizia ha sequestrato un centro massaggi dove si prostituivano donne straniere.