Tre rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri di Battipaglia. Nelle scorse settimane i malviventi hanno messo a segno una rapina a mano armata in un distributore di carburanti di Olevano sul Tusciano e poi hanno scippato due donne in meno di 24 ore ad Olevano Sul Tusciano e Battipaglia. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, e sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Per giungere ai malviventi sono stati fondamentali una serie di filmati, in cui erano stati immortalati i rapinatiori, acquisiti dagli investigatori.

