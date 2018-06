Giovedì 7 Giugno 2018, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più che un semaforo, potrebbe sembrare l’indicazione luminosa per un cavallo su una scacchiera. Oppure il tasto “Invio” sulla tastiera di un computer. Eppure non si tratta di un fotomontaggio ironico. È quanto si è verificato a Battipaglia, in provincia di Salerno. Sul trafficato viale della Libertà la lanterna semaforica è improvvisamente impazzita, accendendo contemporaneamente tutte le luci.Immediata l’ironia degli automobilisti battipagliesi, che hanno preso a fotografare il semaforo e a condividere i loro scatti sui gruppi social. E sono molti coloro i quali hanno commentato con ironia, facendo riferimento anche ai temi della politica nazionale.In realtà, il semaforo guasto potrebbe rappresentare un serio pericolo. Questi, infatti, regola la viabilità fra il lungo viale, dove le automobili possono raggiungere velocità considerevoli, e via Guicciardini. Se qualcuno non dovesse accorgersi del guasto, pertanto, potrebbe avere serie conseguenze. Del resto, già in passato si sono verificati gravi incidenti lungo viale della Libertà, alcuni dei quali purtroppo anche mortali.