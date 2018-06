Lunedì 11 Giugno 2018, 12:25

La Guardia di Finanza di Eboli ha scoperto e sequestrato cinque slot machine illegali in un bar di Battipaglia, nel Salernitano. Gli apparecchi erano privi dei necessari nulla osta di distribuzione e messa in esercizio e non collegati alla rete statale di raccolta del gioco. Il responsabile del bar è sanzionato per più di 100mila euro.È il secondo sequestro in breve tempo: nei giorni scorsi infatti le fiamme gialle di Eboli, in collaborazione col personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, avevano scoperto e sequestrato sette slot abusive presso bar e circoli ricreativi, comminando ai responsabili sanzioni amministrative per circa 120mila euro.