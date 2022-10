Battipaglia, smarriti 8.000 euro ma nessuno ne rivendica la proprietà

Qualcuno ha perso un piccolo tesoro, proprio al centro di Battipaglia, ma nessuno ne ha ancora reclamato la proprietà. È l’assurda vicenda registrata nel comune salernitano dove, degli sconosciuti hanno perso la somma di 8.185 euro nei pressi di via Pastore.

Una strada che si trova a due passi dal corso centrale, via Mazzini, e dalla stazione ferroviaria. La piccola fortuna fu ritrovata a luglio dello scorso anno e, attualmente, è ancora conservata dai carabinieri della locale stazione. Da allora nessuno si è fatto avanti per chiederne la restituzione. Per questo, i carabinieri hanno chiesto al Comune di pubblicare un avviso nel quale invitano a manifestare l’interesse. I proprietari delle somme, eventualmente, dovranno presentarsi presso il comando della polizia locale di Battipaglia dove poi saranno attivate le verifiche del caso.

Con un termine temporale: secondo la legge, infatti, gli sbadati proprietari avranno 365 giorni per manifestare il proprio interesse. Dopodiché, in mancanza di rivendicazioni, le somme diverranno di colui o colei che le ha ritrovate.