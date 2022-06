Sospeso consigliere comunale di Battipaglia: è indagato per tentata concussione

È stato sospeso dalla carica di consigliere comunale di Battipaglia Francesco Falcone, dallo scorso 16 giugno agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Salerno nella quale è indagato per il reato di tentata concussione.

La prefettura di Salerno ha trasmesso la comunicazione con la quale si fa richiesta al Consiglio comunale di Battipaglia di prendere atto urgentemente del provvedimento di sospensione nei confronti di Falcone, all'epoca dei fatti presidente del Consiglio comunale e oggi consigliere di maggioranza.

La sostituzione di Falcone in consiglio comunale sarà formalizzata nella prossima seduta del 30 giugno. Secondo l'ipotesi della procura di Salerno, condivisa dal gip del Tribunale salernitano, Falcone avrebbe fatto pressioni su un dirigente comunale per un provvedimento amministrativo che concedesse l'occupazione di suolo pubblico per un'attività di vendita cibi e bevande a un suo parente, favorendolo rispetto al primo assegnatario che avrebbe dovuto beneficiare della proroga prevista dalle norme Covid.