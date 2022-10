Battipaglia, spaccio di droga: più uomini e telecamere in strada

BATTIPAGLIA. Per migliorare la sicurezza, e combattere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, Battipaglia si prepara a installare nuove telecamere. Questa è uno dei risultati dell’incontro che l’Amministrazione, rappresentata dal sindaco Cecilia Francese, dal consigliere provinciale, Vincenzo Clemente, e dal comandante della Polizia locale, Gerardo Iuliano, pervenuto dalla riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nelle ultime settimane, infatti, forze dell’ordine e amministrazione si stanno concentrando sul fenomeno, che si sta verificando in varie zone della città. Per questa ragione, Polizia, Carabinieri e Polizia locale stanno concentrando la loro attenzione nelle zone sensibili per rintracciare i pusher e segnalare gli assuntori. Questo è accaduto nel corso di alcuni controlli eseguiti dai caschi bianchi, in collaborazione con altre forze di polizia, quando un minore è stato trovato in possesso di hascisc e, quindi, segnalato come assuntore mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

In questo contesto, oltre ad apprezzare il lavoro sin qui svolto dalla Municipale agli ordini del comandante Iuliano, il questore Giancarlo Conticchio ha garantito il potenziamento dell’organico presso il commissariato di Battipaglia. Battipaglia, tuttavia, è anche beneficiario di un finanziamento, pari a 31.999,04 euro, che consentirà l’installazione di tre nuove telecamere di ultima generazione. Questi strumenti, che permettono di leggere le targhe dei veicoli in transito, assicureranno la possibilità di controllare in maniera ancora più efficace zone ritenute sensibili.