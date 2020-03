Hanno messo a segno un furto in un casa a Battipaglia, si sono nascosti sotto i letti e poi sono stati arrestati dai carabinieri. I malviventi si erano già impossessati di due orologi e altri oggetti preziosi ma sono stati scoperti ed arrestati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, per furto aggravato. I due ladri entrambi stranieri sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di routine e sono stati anche denunciati a piede libero per non aver rispettato i decreti relativi il contagio del coronavirus. La refurtiva è stata recuperata dai militari e consegnata al proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA