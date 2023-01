Battipaglia, il tabacchificio tra degrado e decadenza

Continua il deperimento di quello che è, a tutti gli effetti, uno dei simboli della Battipaglia che fu. Anche le finestre dell’ex Tabacchificio Ati, quelle da cui era possibile intravedere le tabacchine all’opera nei tempi in cui l’edificio era in funzione, stanno cadendo a pezzi. Quello è ciò che emerge dalla determina con cui è stata affidata alla società partecipata del Comune Alba l’opera di messa in sicurezza. Attualmente, i manufatti costituiscono un rischio per l’incolumità delle persone e, quindi, l’Ente ha ritenuto di affidare alla ditta comunale, che peraltro è ospitata all’interno dello stesso edificio, il compito di ripristinare la situazione. Alba, che per l’opera ha chiesto la somma di circa 3.500 euro, sarà anche impegnata nella pulizia dei confini con un’area privata.

La situazione del Tabacchificio, comunque, continua a destare preoccupazione. Da esempio di archeologia industriale, a opportunità per realizzare mirabolanti opere, finendo per diventare un vero e proprio rudere da svendere a qualsiasi costo per fare cassa e risolvere finalmente l’annosa questione. La verità è che, come spesso accade, nel frattempo che si individui la soluzione il “grande malato” sta morendo un po’ alla volta. Privo di una manutenzione vera e propria, il Tabacchificio sta decadendo. È accaduto così per il tetto di alcuni degli edifici del complesso, ormai crollati al suolo, ma anche per altre strutture. Un simbolo di decadenza, che ferisce al cuore i battipagliesi.