Battipaglia torna a dire no. Con un video, parte di un progetto della fotografa battipagliese Emilia Apostolico, le associazioni e il comitato di protesta “Battipaglia dice NO” tornano a lanciare il loro grido di battaglia contro l’inquinamento ambientale.

Il prossimo 6 dicembre, infatti, è stata prevista una manifestazione cittadina. Un nuovo corteo, come quello che nel 2017 vide scendere in piazza circa 10 mila persone per protestare contro i cattivi odori e l’ipotesi di un nuovo impianto di trattamento rifiuti a Battipaglia. Questa volta, a scatenare la protesta sono stati i ritardi della Provincia di Salerno. A settembre di quest’anno, infatti, il Consiglio provinciale aveva assunto impegni affinché fosse costituito una commissione tecnica che individuasse i criteri di saturazione del territorio salernitano. Da allora, nonostante le promesse, non è stato fatto nessun passo in avanti. Persino il sindaco di Battipaglia, in una lettera resa pubblica, ha scritto al presidente della Provincia, Michele Strianese, affinché fosse velocizzato il processo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai cittadini, tuttavia, questo non è stato sufficiente. Infatti, è stato deciso di scendere nuovamente la piazza. Per promuovere la partecipazione alla manifestazione, il comitato “Battipaglia dice NO” sta già organizzando diverse attività. Fra queste, anche il progetto fotografico, per il quale hanno prestato diversi volti, noti e meno noti, battipagliesi e non solo. Fra gli altri, infatti, si vedono il portavoce del comitato, Raffaele Petrone, e altri membri. Non manca anche qualche presenza esterna, come quella del consigliere comunale di Eboli, Damiano Cardiello, che da tempo segue la vicenda, soprattutto sul versante dei cattivi odori. Il video, poi, è corredato dai messaggi dei cittadini, che invitano a porre un freno all’inquinamento e alla partecipazione per il prossimo 6 dicembre.